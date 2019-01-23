Ergin Ataman: "Real Madrid karşısında kendimize güveniyoruz"
23 Ocak 2019, Çarşamba
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: " karşısında kendimize güveniyoruz"

Ergin Ataman: "Real Madrid karşısında kendimize güveniyoruz"

Başantrenörü Ergin Atama, maçında kendilerine güvendiklerini ve Madrid'e kazanmak için gideceklerini söyledi.

Euroleague 20. hafta maçında yarın 'nın takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan 'te Başantrenör ile oyunculardan , kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında 'da Real Madrid'e karşı çok iyi basketbol oynadıklarını hatırlatan Ataman, "Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını almak istiyoruz Madrid'de. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabi ki Real Madrid'in çok güçlü silahları var. Ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.

TİBOR PLEİSS: "TAKIM OLARAK OYNARSAK GALİBİYETİ ELDE EDEBİLİRİZ"

Tibor Pleiss ise Real Madrid ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta Buducnost Voli Podgorica'ya deplasmanda mağlup oldular, ki bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok konsantre olarak gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Kendi evlerinde oynayacaklar. Ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak galibiyeti elde edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
  1. 23.1.2019 11:40
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