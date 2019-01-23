Ergin Ataman: "Real Madrid karşısında kendimize güveniyoruz"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atama, Real Madrid maçında kendilerine güvendiklerini ve Madrid'e kazanmak için gideceklerini söyledi.
TİBOR PLEİSS: "TAKIM OLARAK OYNARSAK GALİBİYETİ ELDE EDEBİLİRİZ"
Tibor Pleiss ise Real Madrid ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta Buducnost Voli Podgorica'ya deplasmanda mağlup oldular, ki bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok konsantre olarak gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Kendi evlerinde oynayacaklar. Ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak galibiyeti elde edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
- 23.1.2019 11:40
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ergin Ataman: "Real Madrid karşısında kendimize güveniyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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