Banvit'ten rahat galibiyet

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, 6. dakikayı 15-9 önde geçti. Turuncu-yeşilli ekip, Rıdvan'ın son saniyede çember altında bulduğu basketle ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Ragıp Atar, Metehan Akyel, İsmail Cem Ulusoy ve Moore'un basketleriyle başlayan Banvit, 13. dakikada 11 sayılık (37-26) farka ulaştı. Sykes ile D'Ercole'nin skorer oyunuyla İtalyan ekibi farkı eritse de, Shelton, Neal ve Morgan ile boyalı alanda basketler kazanan Banvit, soyunma odasına 52-46 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Morgan, Shelton ve Moore ile dış atışlardan skor üreten Banvit, üstünlüğünü sürdürüp, 27. dakikada farkı 15 sayıya (71-56) çıkardı. Etkili oyunuyla rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen turuncu-yeşilli ekip, bu çeyreği de 76-63 önde bitirdi.

Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Metehan Akyel, Moore ve Neal'ın sayılarıyla 32. dakikada skoru 82-65'e getirdi. Kalan sürede Sykes ile farkı kapatmaya çalışan Sidigas karşısında Tolga Geçim, Morgan ve Neal ile sayı bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 96-88 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Morgan 24, Neal 18, Moore 13, Shelton 11 sayı ile oynadı. Sidigas takımında ise Sykes, 43 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

MAÇIN ARDINDAN

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Sidigas'ı 96-88 yenen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, iyi bir galibiyet aldıkları için takımını kutladı.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige verilen ara nedeniyle hafta sonu maçlarının olmadığını ve bundan dolayı ritimlerini kaybettiklerini belirtti.

Savunmada zaman zaman aksadıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Sidigas'a baktığımızda onlar da skor yükünü tek bir oyuncuya yükledi. Ribaunt ve asistlerde üstünlüğümüz vardı. İyi oynayamasak da hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Gruptaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. İlk iki oldukça önemli. Kalan iki maçımızı da deplasmanda oynayacağız. Taraftarlarımız bizim gücümüz. Umut ediyorum ki onlarla sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız. Onlar bizim her şeyimiz.''

Banvit'in kaptanı Tolga Geçim de maçın grup için önemli olduğunu vurguladı.

Grubu ikinci bitirmek adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tolga, "Güzel bir oyunla iyi bir galibiyet elde ettik. Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Umarım ikinci turdan sonra başarılı performansımızı sürdürürüz.'' ifadelerini kullandı.

VUCINIC: "ONLAR ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Sidigas Başantrenörü Nenad Vucinic, Banvit'e karşı deplasmanda oynamanın zor olduğunu dile getirdi.

Vucinic, Banvit'in gücüne dikkati çekerek, "Onlar çok iyi bir takım. Sezon başından itibaren koç ve birkaç oyuncu değiştirdiler. Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar almaya başladılar. Rakibi tebrik ediyorum. Mücadelede farkı yaratan, Banvit'in saygılı oyunu ve rotasyondaki genişliği oldu. Bu yüzden kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)

Banvit: Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metehan Akyel 8, Neal 18, Shelton 11, Ragıp Atar 4, Moore 13

Sidigas: Young 11, Filloy 8, Campani 8, Campogrande 4, D'Ercole 8, Sykes 43, Spizzichini 6

1. Periyot: 27-19

Devre: 52-46

3. Periyot: 76-63