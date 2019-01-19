Fenerbahçe zirveye taht kurdu
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı.
Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.
Sonuçlar
CSKA Moskova-Bayern Münih: 77-70
Olympiakos-Khimki: 71-57
Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68
Buducnost VOLI-Real Madrid: 73-60
Zalgiris-Panathinaikos: 82-69
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 80-75
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|19
|17
|2
|1582
|1404
|178
|36
|2. Real Madrid
|19
|15
|4
|1632
|1437
|195
|34
|3. CSKA Moskova
|19
|14
|5
|1631
|1539
|92
|33
|4. Anadolu Efes
|19
|13
|6
|1626
|1511
|115
|32
|5. Olympiakos
|19
|12
|7
|1517
|1451
|66
|31
|6. Barcelona Lassa
|19
|11
|8
|1480
|1460
|20
|30
|7. Baskonia
|19
|9
|10
|1542
|1527
|15
|28
|8. Bayern Münih
|19
|9
|10
|1514
|1545
|-31
|28
|9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|19
|8
|11
|1647
|1642
|5
|27
|10. Maccabi FOX
|19
|8
|11
|1522
|1527
|-5
|27
|11. Zalgiris
|19
|8
|11
|1470
|1488
|-18
|27
|12. Panathinaikos
|19
|8
|11
|1464
|1498
|-34
|27
|13. Khimki
|19
|7
|12
|1465
|1506
|-41
|26
|14. Herbalife Gran Canaria
|19
|6
|13
|1485
|1657
|-172
|25
|15. Buducnost VOLI
|19
|5
|14
|1406
|1590
|-184
|24
|16. Darüşşafaka Tekfen
|19
|2
|17
|1410
|1611
|-201
|21
- 19.1.2019 11:05
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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