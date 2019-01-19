Fenerbahçe zirveye taht kurdu
19 Ocak 2019, Cumartesi
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zirveye taht kurdu

Fenerbahçe zirveye taht kurdu

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Beko liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi 'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.

Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen ise bir diğer Türk temsilcisi 'i ağırladı.

Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.

Sonuçlar
CSKA Moskova-: 77-70

-Khimki: 71-57

Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83

Herbalife Gran Canaria- Beko: 64-82

Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68

Buducnost VOLI-: 73-60

Zalgiris-Panathinaikos: 82-69

Baskonia-AX : 80-75

Puan durumu

Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 19 17 2 1582 1404 178 36
2. Real Madrid 19 15 4 1632 1437 195 34
3. CSKA Moskova 19 14 5 1631 1539 92 33
4. Anadolu Efes 19 13 6 1626 1511 115 32
5. Olympiakos 19 12 7 1517 1451 66 31
6. Barcelona Lassa 19 11 8 1480 1460 20 30
7. Baskonia 19 9 10 1542 1527 15 28
8. Bayern Münih 19 9 10 1514 1545 -31 28
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 19 8 11 1647 1642 5 27
10. Maccabi FOX 19 8 11 1522 1527 -5 27
11. Zalgiris 19 8 11 1470 1488 -18 27
12. Panathinaikos 19 8 11 1464 1498 -34 27
13. Khimki 19 7 12 1465 1506 -41 26
14. Herbalife Gran Canaria 19 6 13 1485 1657 -172 25
15. Buducnost VOLI 19 5 14 1406 1590 -184 24
16. Darüşşafaka Tekfen 19 2 17 1410 1611 -201 21
  1. 19.1.2019 11:05
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