Çankaya Üniversitesi'nden rahat galibiyet
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi’ne evinde 72-59 mağlup oldu.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım olduğu maç dengeli başladı.Maçın ilk çeyreğini Çankaya Üniversitesi 15-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran Başkent ekibi, devreye 30-27'lik üstünlükle girdi. 3. çeyrekte farkı açan Çankaya Üniversitesi, bu periyodu da 52-41 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı eritmeyi başaramadı ve salondan 72-59 mağlup ayrıldı. Lider Çankaya Üniversitesi'nde Derin Yaya 24 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, Elazığ ekibinde Nihal Demirkol'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
- 19.1.2019 19:05
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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