Çankaya Üniversitesi'nden rahat galibiyet
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'nden rahat galibiyet

Çankaya Üniversitesi'nden rahat galibiyet

’nin 17. haftasında İl Özel İdare, ’ne evinde 72-59 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım olduğu maç dengeli başladı.Maçın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran Başkent ekibi, devreye 30-27'lik üstünlükle girdi. 3. çeyrekte farkı açan Çankaya Üniversitesi, bu periyodu da 52-41 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda İdare farkı eritmeyi başaramadı ve salondan 72-59 mağlup ayrıldı. Lider Çankaya Üniversitesi'nde Derin Yaya 24 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, Elazığ ekibinde Nihal Demirkol'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


  1. 19.1.2019 19:05
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