Kartal pençesi – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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pençesi

Kartal pençesi

’nde , G.Saray’ı deplasmanda 65-52 devirdi. ’da 24 sayıyla yıldızlaştı.

'nin 14. haftasında derbi heyecanı yaşandı. evinde 'ı ağırladığı karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Mücadeleye etkili başlayan taraf, konuk siyah- beyazlılar oldu ve ilk periyot Beşiktaş'ın 18-15 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte rakibiyle aradaki farkı büyüten Kara Kartallar devreye 34-27 önde girdi. Üçüncü periyoda Galatasaray daha istekli başlasa da farkı 1 sayıdan daha fazla indiremedi ve son çeyreği 49-43 geride tamamladı. Beşiktaş son çeyrekte de ciddiyetini korudu ve Galatasaray'ı deplasmanda 65-52 mağlup etmeyi başardı. Maçın yıldızı Beşiktaş'tan oldu. ABD'li basketbolcu, 24 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle şov yaptı. Sekiz oyuncu kullanan siyah-beyazlılarda atılan 65 sayı 6 oyuncu arasında dağıldı. Aslan'da ise Monika Grigalauskyte 18 sayıyla oynadı.
  1. 14.1.2019
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