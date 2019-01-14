Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas
Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı konuk edecek.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.
Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.
- 14.1.2019 09:57
- Güncelleme: 14.1.2019 11:06
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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