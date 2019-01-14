Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'ın konuğu Promitheas

Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas

Siyah-beyazlı takım, D Grubu 11. haftasında yarın temsilcisi Promitheas'ı konuk edecek.

Erkek Basketbol Takımı, D Grubu 11. haftasında yarın 'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.

Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.

  1. 14.1.2019 09:57
  2. Güncelleme: 14.1.2019 11:06
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