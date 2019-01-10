Darüşşafaka bildiğiniz gibi
10 Ocak 2019, Perşembe
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bildiğiniz gibi

Darüşşafaka bildiğiniz gibi

’nde bu sezon tarihinin en kötü günlerini yaşayan , CSKA’ya da mağlup olup 17. maçta 15. kez kaybetti.

'nin 17. haftasında Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-65 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 15. kez sahadan yenik ayrıldı. CSKA Moskova ise 13. galibiyetini aldı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Daçka, ilk çeyreği 16-25, devreyi ise 34-44 geride bitirdi. Darüşşafaka THY Avrupa Ligi'nde son sırada yer alıyor.

  1. 10.1.2019
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