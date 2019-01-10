Darüşşafaka bildiğiniz gibi

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-65 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 15. kez sahadan yenik ayrıldı. CSKA Moskova ise 13. galibiyetini aldı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Daçka, ilk çeyreği 16-25, devreyi ise 34-44 geride bitirdi. Darüşşafaka THY Avrupa Ligi'nde son sırada yer alıyor.