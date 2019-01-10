Darüşşafaka bildiğiniz gibi
THY Avrupa Ligi’nde bu sezon tarihinin en kötü günlerini yaşayan Darüşşafaka, CSKA’ya da mağlup olup 17. maçta 15. kez kaybetti.
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-65 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 15. kez sahadan yenik ayrıldı. CSKA Moskova ise 13. galibiyetini aldı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Daçka, ilk çeyreği 16-25, devreyi ise 34-44 geride bitirdi. Darüşşafaka THY Avrupa Ligi'nde son sırada yer alıyor.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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