Christopher Evans Pınar Karşıyaka'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig temsilcisi, İspanya'nın Gran Canaria takımından Evans'ı kadrosuna dahil etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile THY Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.
- 9.1.2019 16:48
- Güncelleme: 9.1.2019 17:30
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Christopher Evans Pınar Karşıyaka'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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