Christopher Evans Pınar Karşıyaka'da
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Christopher Evans 'da

Christopher Evans Pınar Karşıyaka'da

temsilcisi, 'nın takımından Evans'ı kadrosuna dahil etti.

ekiplerinden , 'nın takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

  1. 9.1.2019 16:48
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:30
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