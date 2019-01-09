Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile THY Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.