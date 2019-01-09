Anadolu Efes şov yaptı 79-58
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup ederek 11. galibiyetini aldı. Çekişmeli geçen ilk periyottan sonra (14-16) üstünlüğü eline alan temsilcimiz, devreyi de 40-29 önde bitirdi. 63-45 önde girdikleri final periyodunda maçı 79-58 aldı.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Anadolu Efes şov yaptı 79-58 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.