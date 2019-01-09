Anadolu Efes şov yaptı 79-58 – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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şov yaptı

Anadolu Efes şov yaptı 79-58

, 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.

, 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda mağlup ederek 11. galibiyetini aldı. Çekişmeli geçen ilk periyottan sonra (14-16) üstünlüğü eline alan temsilcimiz, devreyi de 40-29 önde bitirdi. 63-45 önde girdikleri final periyodunda maçı 79-58 aldı.

  1. 9.1.2019
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