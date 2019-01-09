All-Star 2019’da hocalar belli

Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda, Ergin Ataman Avrupa, Burak Gören ise Asya karmalarının başantrenörlüğünü yapacak.