All-Star 2019’da hocalar belli – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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All-Star 2019’da hocalar belli

All-Star 2019’da hocalar belli

All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu.

All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda, Avrupa, Burak Gören ise Asya karmalarının başantrenörlüğünü yapacak.

  1. 9.1.2019
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