Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
06 Ocak 2019, Pazar
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Tahincioğlu 'ne 14'üncü maçlarıyla devam edilirlen, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 71-73

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77

Banvit-Fenerbahçe Beko: 83-78

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89

Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş: 82-95

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 87-77

-Canik Belediyespor: 91-68

İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56-80

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78

Galatasaray Gelişim-Elazığ İl Özel İdare: 57-63

  1. 6.1.2019 21:31
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