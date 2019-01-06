Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü maçlarıyla devam edilirlen, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 71-73
Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77
Banvit-Fenerbahçe Beko: 83-78
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89
Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş: 82-95
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 87-77
Galatasaray-Canik Belediyespor: 91-68
İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56-80
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78
Galatasaray Gelişim-Elazığ İl Özel İdare: 57-63
- 6.1.2019 21:31
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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