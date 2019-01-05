Dünya'nın sporu! (04.01.19)
07 Nisan 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (04.01.19)

Dünya'nın sporu! (04.01.19)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Litvanyalı oyuncusu Deividas Gailius’la yollarını ayırdı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Bu sezon başında İsmir ekibine transfer olan Gailius, ligde forma giydiği 9 karşılaşmada 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

VOLEYBOLDA KUPA HEYECANI BAŞLADI

Voleybolda 2018–19 Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley bayanlar kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, dün oynanan iki maçla başladı. evinde THY'na 3-0 yenilirken, Nilüfer Belediye de deplasmanda Beylikdüzü'nü set vermeden geçti. Bu karşılaşmaların rövanşları, pazartesi oynanacak. Bugün 17.00'de Çanakkale Belediye, evinde 'ı ağırlayacak.

POTADA OYLAR SEMİH VE ŞEHMUS'UN

Erkekler 'nde 20 Ocak'ta yapılacak All-Star'da mücadele edecek oyuncular için oylama sürüyor. Avrupa Karması için 'dan , Asya Karması için Banvit'ten ise Şehmus Hazer, şu ana kadar en çok oy toplayan isimler oldu. İnternetten yapılan oylamalar 8 Ocak Salı günü kamuoyuna açıklanacak.

  1. 5.1.2019
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