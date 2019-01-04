Yalova kıl payı kazandı
Türkiye Basketbol Liginin 13. haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova Belediyespor evinde OGM Ormanspor’u 88-86 yendi.
Bu sezon ki üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte Melih Kapucu 32 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Hande Öztürk
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 6, Salih Uğraşan x 9, Melih Kapucu xxxx 32, Hadi Doğan xxx 12, Oğulcan Sevim x 2, Oğuzhan Tosun x, Troy Selim Şav xxx 13, Bahadır Şimşek x, Mustafa Baştürk xx 14, İsmet Baran Avşar x
OGM Ormanspor: Hasan Rivzic xxx 22, Barış Ömer Erlim x 9, Caner Ercan xx 13, Sercan Topçu xxx 18, Şahin Ekmen x 11, Engin Sefa Pamukçu x, Mert Alemdar x 3, Hasan Karabulut x 6, İsmail Çevik x 2, Ömer Yasir Küçük x 2
1. Periyot: 30-17 (Yalova lehine)
Devre: 40-40
3. Periyot: 56-60 (Orman lehine)
5 faulle çıkanlar: Onur Sonsırma, Troy Selim Şav (Yalova Belediyespor)
- 4.1.2019 21:31
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
-
Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Yalova kıl payı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.