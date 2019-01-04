Pınar Karşıyaka Gailius'la yollarını ayırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncusu Deividas Gailius'la yollarını ayırdı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
- 4.1.2019 21:24
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Toplam 4
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şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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