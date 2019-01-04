Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.