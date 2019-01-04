Pınar Karşıyaka Gailius'la yollarını ayırdı
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Gailius'la yollarını ayırdı

Pınar Karşıyaka Gailius'la yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Litvanyalı oyuncusu 'la yollarını ayırdı.

'dan yapılan açıklamada, 'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

  1. 4.1.2019 21:24
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka Gailius'la yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN