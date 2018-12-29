Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77
Türk Telekom-Galatasaray: 87-81
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit: 67-75
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum: 101-37
Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol: 89-63
İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol: 65-87
BOTAŞ-Galatasaray: 60-68
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Akhisar Belediyespor: 89-90
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara DSİ: 75-58
Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİG
İstanbulgücü-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 69-67
Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55
Edremit Belediyesi Gürespor-Akdeniz Üniversitesi: 76-92
Elazığ İl Özel İdare-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-42
Yalova VİP Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-91
- 29.12.2018 21:28
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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