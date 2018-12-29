Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
29 Aralık 2018, Cumartesi
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.

1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77

Türk Telekom-Galatasaray: 87-81

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit: 67-75

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin -Kırçiçeği Bodrum: 101-37

Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol: 89-63

İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol: 65-87

BOTAŞ-Galatasaray: 60-68

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Akhisar Belediyespor: 89-90

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara DSİ: 75-58

Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİG

İstanbulgücü-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 69-67

Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55

Edremit Belediyesi Gürespor-Akdeniz Üniversitesi: 76-92

Elazığ İl Özel İdare-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-42

Yalova VİP Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-91

  1. 29.12.2018 21:28
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