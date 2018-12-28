Afyon Belediyespor deplasmanda kazandı! – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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deplasmanda kazandı!

Afyon Belediyespor deplasmanda kazandı!

Tahincioğlu Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde , deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.

Tahincioğlu Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde , deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.

SALON:
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan
AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 46-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68

  1. 28.12.2018 23:29
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