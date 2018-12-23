Galatasaray deplasmanda tutunamadı
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

deplasmanda tutunamadı

Galatasaray deplasmanda tutunamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde , 'ı 85-70 mağlup etti.

SALON: Antakya
HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8
: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. PERİYOT: 21-23
DEVRE: 41-40
3.PERİYOT: 60-57

  1. 23.12.2018 20:44
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray deplasmanda tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN