Galatasaray deplasmanda tutunamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti.
SALON: Antakya
HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8
GALATASARAY: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. PERİYOT: 21-23
DEVRE: 41-40
3.PERİYOT: 60-57
- 23.12.2018 20:44
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Galatasaray deplasmanda tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.