Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip
18 Aralık 2018, Salı
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'ya Alman rakip

Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip

Erkekler FIBA ikinci turuna galibiyetle başlayan , I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, FIBA I Grubu'nda yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg'u konuk edecek.

I Grubu'nda ilk hafta maçında 'da Szolnoki Olaj'ı 74-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci hafta müsabakasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'la 'de karşılaşacak.

Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

'nun forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılı ekipte Deividas Gailius'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AVRUPA'DA 199. RANDEVU
Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 198 karşılaşmada 102 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 15 bin 586 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 371 sayı gördü.

  1. 18.12.2018 09:48
  2. Güncelleme: 18.12.2018 10:59
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