Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip
Erkekler FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg ile karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu'nda yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg'u konuk edecek.
I Grubu'nda ilk hafta maçında Macaristan'da Szolnoki Olaj'ı 74-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci hafta müsabakasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'la İzmir'de karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Berk Uğurlu'nun forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılı ekipte Deividas Gailius'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
AVRUPA'DA 199. RANDEVU
Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 198 karşılaşmada 102 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu maçlarda 15 bin 586 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 371 sayı gördü.
- 18.12.2018 09:48
- Güncelleme: 18.12.2018 10:59
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Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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