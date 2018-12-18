Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Avrupa'da son maçında
ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu'ndan çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, grubundaki son karşılaşmasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi konuk edecek.
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndan çıkma şansını geçen hafta yitiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, grubundaki son maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
A Grubu'nda 3 galibiyet ve 6 yenilgi alan Galatasaray, son sırada yer alıyor.
Kızılyıldız MTS ise 5 galibiyetin yanı sıra 4 yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.
- 18.12.2018 10:02
- Güncelleme: 18.12.2018 11:01
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