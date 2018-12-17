4x4'lük Galatasaray!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde dün Sakarya'ya konuk olan Galatasaray, salondan farklı galip ayrıldı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 89-56 kazandı. Son haftalarda çıkışa geçen Aslan, ligde üst üste oynadığı 4. sınavından da zaferle ayrılmayı başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı ilk periyotta her iki takım da sert savunma yaparken, G.Saray, 2. çeyrekte üstünlüğü ele aldı, soyunma odasına da 34-30 üstün girdi. Son iki periyotta da kontrollü oynayan sarı-kırmızılılar, haftayı galibiyetle kapattı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Banvit-Darüşşafaka: 65-82, T.Telekom-İstanbul BB: 89-84.