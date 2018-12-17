4x4'lük Galatasaray!
Galatasaray Sakarya deplasmanında rakibine şans tanımadı. 33 sayı fark atıp üst üste 4. maçını da kazındı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde dün Sakarya'ya konuk olan Galatasaray, salondan farklı galip ayrıldı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 89-56 kazandı. Son haftalarda çıkışa geçen Aslan, ligde üst üste oynadığı 4. sınavından da zaferle ayrılmayı başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı ilk periyotta her iki takım da sert savunma yaparken, G.Saray, 2. çeyrekte üstünlüğü ele aldı, soyunma odasına da 34-30 üstün girdi. Son iki periyotta da kontrollü oynayan sarı-kırmızılılar, haftayı galibiyetle kapattı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Banvit-Darüşşafaka: 65-82, T.Telekom-İstanbul BB: 89-84.
- 17.12.2018
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kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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