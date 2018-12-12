Kartal deplasmanda kayıp!
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayreuth’a farklı mağlup oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki 8. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, seyircisini üzdü: 74-90. Bu sonuçla gruptaki 5. mağlubiyetini yaşayan siyahbeyazlılar, devreyi 37-30 önde bitiremsine rağmen 31 sayı üreten Robertson'u durduramayınca son çeyrekte rakibine teslim oldu. Beşiktaş'ta ise 17 sayı üreten Rich ve Benzing'in çabaları yetmedi.
- 12.12.2018
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
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Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
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joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
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Schalke'den Galatasaray'a mesaj: "Önemli değil"
Toplam 3
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BJKLİ rezillik :)
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