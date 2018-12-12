Kartal deplasmanda kayıp!
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Kartal deplasmanda kayıp!

Kartal deplasmanda kayıp!

, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayreuth’a farklı mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki 8. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u ağırlayan , seyircisini üzdü: 74-90. Bu sonuçla gruptaki 5. mağlubiyetini yaşayan siyahbeyazlılar, devreyi 37-30 önde bitiremsine rağmen 31 sayı üreten Robertson'u durduramayınca son çeyrekte rakibine teslim oldu. Beşiktaş'ta ise 17 sayı üreten Rich ve Benzing'in çabaları yetmedi.

  1. 12.12.2018
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