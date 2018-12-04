Büyükşehir Basket İBB'yi konuk ediyor
04 Aralık 2018, Salı
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Büyükşehir Basket 'yi konuk ediyor

Büyükşehir Basket İBB'yi konuk ediyor

Adatıp Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde 5 Aralık Çarşamba günü ’yi () konuk edecek.

5 Aralık Çarşamba günü 'nda oynanacak mücadele 18.00'da başlayacak. Basketbolseverler kritik mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, " mücadelesinin biletleri Serdivan Mavi Durak ve Spor Salonu'ndan satışa sunulmuştur. Tüm taraftarlarımızı bu zorlu mücadelede takımımıza destek için Sakarya Spor Salonu'na bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  1. 4.12.2018 13:34
  2. Güncelleme: 4.12.2018 14:41
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