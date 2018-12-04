Büyükşehir Basket İBB'yi konuk ediyor
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde 5 Aralık Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye’yi (İBB) konuk edecek.
5 Aralık Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'da başlayacak. Basketbolseverler kritik mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye mücadelesinin biletleri Serdivan Mavi Durak ve Sakarya Spor Salonu'ndan satışa sunulmuştur. Tüm taraftarlarımızı bu zorlu mücadelede takımımıza destek için Sakarya Spor Salonu'na bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 4.12.2018 13:34
- Güncelleme: 4.12.2018 14:41
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
Büyükşehir Basket İBB'yi konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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