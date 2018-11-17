Potada 7’nci hafta başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: BUGÜN: 13.00 Sakarya BB-TOFAŞ, 15.15
T.Telekom-Bahçeşehir, 17.30 Banvit-Karşıyaka. YARIN: 13.00 Darüşşafaka- İstanbul BB, 15.15 G.Antep BB-Beşiktaş, 17.30 Arel Üni-A. Efes, 20.00 G.Saray-Afyon.
T.Telekom-Bahçeşehir, 17.30 Banvit-Karşıyaka. YARIN: 13.00 Darüşşafaka- İstanbul BB, 15.15 G.Antep BB-Beşiktaş, 17.30 Arel Üni-A. Efes, 20.00 G.Saray-Afyon.
- 17.11.2018
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