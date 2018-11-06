Hidayet Türkoğlu'ndan Miami Başkonsolosu'na ziyaret
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'ndan Miami Başkonsolosu'na ziyaret

    Hidayet Türkoğlu'ndan Miami Başkonsolosu'na ziyaret

    Federasyonu Başkanı ve eşi Banu Türkoğlu, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan'ı ziyaret etti

    Federasyonu () Başkanı ve eşi Banu Türkoğlu, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan'ı ziyaret etti.

    TBF'den yapılan açıklamada, aktif oyunculuk döneminde NBA'de sekiz sezon formasını giydiği 'in kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve 'da inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi için tesis incelemeleri yapmak üzere ABD'de bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eşi Banu Türkoğlu'nun, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'ın daveti üzerine Ceylan ailesine Başkonsolosluk Rezidansı'nda ziyarette bulunduğu bildirildi.

    Nezaket ziyaretinde, Hidayet Türkoğlu'nun, TBF'nin basketbol geliştirme projeleri hakkında Başkonsolos Ceylan'a bilgi verdiği belirtildi.

    1. 6.11.2018 11:33
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