Hidayet Türkoğlu'ndan Miami Başkonsolosu'na ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan'ı ziyaret etti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan'ı ziyaret etti.
TBF'den yapılan açıklamada, aktif oyunculuk döneminde NBA'de sekiz sezon formasını giydiği Orlando Magic'in kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve İstanbul'da inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi için tesis incelemeleri yapmak üzere ABD'de bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eşi Banu Türkoğlu'nun, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'ın daveti üzerine Ceylan ailesine Başkonsolosluk Rezidansı'nda ziyarette bulunduğu bildirildi.
Nezaket ziyaretinde, Hidayet Türkoğlu'nun, TBF'nin basketbol geliştirme projeleri hakkında Başkonsolos Ceylan'a bilgi verdiği belirtildi.
- 6.11.2018 11:33
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Hidayet Türkoğlu'ndan Miami Başkonsolosu'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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