Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan'ı ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamada, aktif oyunculuk döneminde NBA'de sekiz sezon formasını giydiği Orlando Magic'in kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve İstanbul'da inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi için tesis incelemeleri yapmak üzere ABD'de bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eşi Banu Türkoğlu'nun, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'ın daveti üzerine Ceylan ailesine Başkonsolosluk Rezidansı'nda ziyarette bulunduğu bildirildi.

Nezaket ziyaretinde, Hidayet Türkoğlu'nun, TBF'nin basketbol geliştirme projeleri hakkında Başkonsolos Ceylan'a bilgi verdiği belirtildi.