Anadolu Efes'in nefesi yetmedi!
Euroleague 5'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda EA7 Olimpia Milano'ya 81-80 mağlup oldu.
Euroleague 5'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda EA7 Olimpia Milano'ya 81-80 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu.
SALON: Mediolanum Forum
HAKEMLER: Christos Chrıstodoulou, Borys Ryzhyk, Tomasz Trawicki
EA7 OLİMPİA MİLANO: Mike James 15, Micov Vladimir 14, Jeff Brooks 3, Kaleb Tarczewski 8, Andrea Cinciarini 5, Arturas Gudaitis 13, Dairis Bertans 8, Mindaugas Kuzminska 7, Curtis Jerrells 8, Amedeo Della Valle, Simone Fontecchio, Christian Burns
ANADOLU EFES: Adrien Moerman 23, Vasilije Micic 15, Shane Larkin 9, James Anderson 6, Bryant Dunston 8, Rodrigue Beaubois 9, Tibor Pleiss 10, Krunoslav Simon, Brock Motum, Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-54
- 3.11.2018 07:17
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Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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