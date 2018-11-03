Anadolu Efes'in nefesi yetmedi! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'in nefesi yetmedi!

    Anadolu Efes'in nefesi yetmedi!

    Euroleague 5'inci hafta mücadelesinde deplasmanda EA7 'ya 81-80 mağlup oldu.

    Euroleague 5'inci hafta mücadelesinde deplasmanda EA7 'ya 81-80 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes'ten oldu.

    SALON: Mediolanum Forum
    HAKEMLER: Christos Chrıstodoulou, Borys Ryzhyk, Tomasz Trawicki
    EA7 OLİMPİA MİLANO: Mike James 15, Micov Vladimir 14, Jeff Brooks 3, Kaleb Tarczewski 8, Andrea Cinciarini 5, Arturas Gudaitis 13, Dairis Bertans 8, Mindaugas Kuzminska 7, Curtis Jerrells 8, Amedeo Della Valle, Simone Fontecchio, Christian Burns
    ANADOLU EFES: Adrien Moerman 23, Vasilije Micic 15, Shane Larkin 9, James Anderson 6, Bryant Dunston 8, Rodrigue Beaubois 9, Tibor Pleiss 10, Krunoslav Simon, Brock Motum, , Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer
    1'İNCİ PERİYOT: 24-17
    DEVRE: 43-35
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-54

    1. 3.11.2018 07:17
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