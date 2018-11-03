Euroleague 5'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda EA7 Olimpia Milano'ya 81-80 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu.



SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Christos Chrıstodoulou, Borys Ryzhyk, Tomasz Trawicki

EA7 OLİMPİA MİLANO: Mike James 15, Micov Vladimir 14, Jeff Brooks 3, Kaleb Tarczewski 8, Andrea Cinciarini 5, Arturas Gudaitis 13, Dairis Bertans 8, Mindaugas Kuzminska 7, Curtis Jerrells 8, Amedeo Della Valle, Simone Fontecchio, Christian Burns

ANADOLU EFES: Adrien Moerman 23, Vasilije Micic 15, Shane Larkin 9, James Anderson 6, Bryant Dunston 8, Rodrigue Beaubois 9, Tibor Pleiss 10, Krunoslav Simon, Brock Motum, Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 24-17

DEVRE: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-54