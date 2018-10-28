Arel Üniversitesi Büyükçekmece Türk Telekom'u devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Türk Telekom'u 80-77 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Türk Telekom'u 80-77 yendi.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, Ender Arslan 5, Kaya Peker 17, Polat Kaya
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 35-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57
- 28.10.2018 18:06
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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