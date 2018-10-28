Arel Üniversitesi Büyükçekmece Türk Telekom'u devirdi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Büyükçekmece 'u devirdi

    Arel Üniversitesi Büyükçekmece Türk Telekom'u devirdi

    4'üncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında 'u 80-77 yendi.

    4'üncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında 'u 80-77 yendi.

    SALON:
    HAKEMLER: , Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
    AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum
    TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, 5, 17, Polat Kaya
    1'İNCİ PERİYOT: 20-22
    İLK YARI: 35-42
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57

    1. 28.10.2018 18:06
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