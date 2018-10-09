Ankara ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte Valencia Basket ile karşılaşacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    , 'i ağırlayacak

    Türk Telekom, Valencia Basket'i ağırlayacak

    ekibi, ULEB C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte ile karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte 'nın ekibiyle karşılaşacak.

    Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi. Valencia Basket ise sahasında 'nın Asvel takımını 84-62 mağlup etti.

    1. 9.10.2018 13:41
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