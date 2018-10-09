Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Adana'da karşılaşacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Kadınlarda sahibini buluyor

    ile , 26. 'nda yarın 'da karşılaşacak

    26. Kadınlar 'nda ile yarın 'da karşılaşacak.

    Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon 'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek.

    1. 9.10.2018 10:51
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