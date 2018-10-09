Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Adana'da karşılaşacak
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın Adana'da karşılaşacak.
Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek.
- 9.10.2018 10:51
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Toplam 5
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
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