Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , deplasmanda temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi

    Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi

    Basketbolda ULEB C Grubu ilk hafta maçında , deplasmanda temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi.

    Saint-Petersburg şehrindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-18 önde tamamlayan Zenit, devre arasına 51-37 üstün gitti.

    İkinci devrede 'a karşı üstünlüğünü sürdüren Zenit, üçüncü periyodunu 73-52 önde geçtiği mücadeleden 91-80 galip ayrıldı.

    Zenit'te Brandon Jennings, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türk Telekom'da Sylven Landesberg'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    1. 4.10.2018 00:17
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