Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi.
Saint-Petersburg şehrindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-18 önde tamamlayan Zenit, devre arasına 51-37 üstün gitti.
İkinci devrede Türk Telekom'a karşı üstünlüğünü sürdüren Zenit, üçüncü periyodunu 73-52 önde geçtiği mücadeleden 91-80 galip ayrıldı.
Zenit'te Brandon Jennings, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türk Telekom'da Sylven Landesberg'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
- 4.10.2018 00:17
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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