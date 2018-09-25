Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, medyayla bir araya geldi
THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi için Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.Sarı-lacivertli teknik heyet ve basketbolcular, medyaya yeni sezon için toplu poz verdi.
Medya gününde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, milli maçlar nedeniyle tam takım olarak çalışmaya bugün başladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'na kadar tam takım olarak 5 idman yapacağız. Bunun sebebi farklı milli takımlarda birçok oyuncumuzun olması. Bundan da gurur duyuyoruz. Önümüzdeki zamanı çok iyi kullanıp Anadolu Efes maçına iyi hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Obradovic, şampiyon oldukları Hırvatistan'daki Zadar Turnuvası'nın finalinde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında mola sırasında oyuncularına sinirlenerek taktik tahtasını kırmasıyla ilgili olarak gelen soruya ise, "40 dakika oynanan oyunda sadece 30 saniye süren bir eyleme takılıyorsanız, böyle düşünmeye devam edin. Ben bir antrenörüm ve benim de bir iş yapma şeklim var. Bu da benim iş yapma şeklim." değerlendirmesinde bulundu.
- 25.9.2018 16:51
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Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Özlenen tablo buydu''
Toplam 2
Yorum
sylar eşi bjk formalı bır çift gayet rahat macını izledi ve evine döndü minicik cocukların formalarını cıkaran holiganlara ders olsun umarım
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Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı...
Toplam 2
Yorum
ahmet murat sezon sonu sözleşmesi bitiyor gitmesi doğal...
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