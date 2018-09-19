Karabağ'dan Bayraklı'ya moral ziyareti
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Karabağ'dan Bayraklı'ya moral ziyareti

    Karabağ'dan Bayraklı'ya moral ziyareti

    Bayraklı Belediye Başkanı , Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden 'u antrenmanda ziyaret ederek öncesi destek verdi.

    Başarılı sporculara şans dileyen Başkan Karabağ, spora yatırımlarının süreceğini belirterek, "Umarım bu yıl da başarılarınızla Bayraklı'nın adını Türkiye'ye duyururuz" dedi. Sürpriz ziyaret karşısında mutlu olan basketbolcular antrenmana bir süre ara vererek Başkan Karabağ ile tek tek tokalaştı. Hasan Karabağ daha sonra antrenmana devam eden takımla ilgili Antrenör Muhammet Ali Güntürk'ten bilgi aldı. Bayraklı Belediyespor, potada yeni sezon öncesi 22-29 Eylül tarihleri arasında Edremit'te düzenlenecek TKBL Federasyon Kupası'nda ter dökecek.

    1. 19.9.2018 12:06
    2. Güncelleme: 19.9.2018 14:30
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