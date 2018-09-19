Karabağ'dan Bayraklı'ya moral ziyareti
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyespor'u antrenmanda ziyaret ederek yeni sezon öncesi destek verdi.
Başarılı sporculara şans dileyen Başkan Karabağ, spora yatırımlarının süreceğini belirterek, "Umarım bu yıl da başarılarınızla Bayraklı'nın adını Türkiye'ye duyururuz" dedi. Sürpriz ziyaret karşısında mutlu olan basketbolcular antrenmana bir süre ara vererek Başkan Karabağ ile tek tek tokalaştı. Hasan Karabağ daha sonra antrenmana devam eden takımla ilgili Antrenör Muhammet Ali Güntürk'ten bilgi aldı. Bayraklı Belediyespor, potada yeni sezon öncesi 22-29 Eylül tarihleri arasında Edremit'te düzenlenecek TKBL Federasyon Kupası'nda ter dökecek.
- 19.9.2018 12:06
- Güncelleme: 19.9.2018 14:30
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Karabağ'dan Bayraklı'ya moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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