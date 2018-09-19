Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyespor'u antrenmanda ziyaret ederek yeni sezon öncesi destek verdi.

Başarılı sporculara şans dileyen Başkan Karabağ, spora yatırımlarının süreceğini belirterek, "Umarım bu yıl da başarılarınızla Bayraklı'nın adını Türkiye'ye duyururuz" dedi. Sürpriz ziyaret karşısında mutlu olan basketbolcular antrenmana bir süre ara vererek Başkan Karabağ ile tek tek tokalaştı. Hasan Karabağ daha sonra antrenmana devam eden takımla ilgili Antrenör Muhammet Ali Güntürk'ten bilgi aldı. Bayraklı Belediyespor, potada yeni sezon öncesi 22-29 Eylül tarihleri arasında Edremit'te düzenlenecek TKBL Federasyon Kupası'nda ter dökecek.