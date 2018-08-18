Darüşşafaka, Jon Diebler'ı transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, ABD'li oyuncu Jon Diebler'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Ligimizi en iyi tanıyan yabancıların başında gelen ABD'li oyuncu Jon Diebler'ı renklerimize bağladık. Bundan önce ülkemizde sırasıyla Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giymiş olan THY Avrupa Ligi tecrübesine sahip oyuncumuz ile anlaşmamız 1 yıllık. Sporcumuza hoş geldin diyerek başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
- 18.8.2018 20:17
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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