Darüşşafaka, Jon Diebler'ı transfer etti – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , 'ı transfer etti

    Darüşşafaka, Jon Diebler'ı transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ABD'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Açıklamada, "Ligimizi en iyi tanıyan yabancıların başında gelen ABD'li oyuncu 'ı renklerimize bağladık. Bundan önce ülkemizde sırasıyla , , ve formaları giymiş olan Avrupa Ligi tecrübesine sahip oyuncumuz ile anlaşmamız 1 yıllık. Sporcumuza hoş geldin diyerek başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    1. 18.8.2018 20:17
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