Potanın minik devleri Adana’da yetişiyor
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl da açtığı ücretsiz Basketbol Yaz Okulu’nda yüzlerce çocuk ve genç spor yapma imkanı buldu.
Adana'da genç neslin sağlıklı bir yaşam sürmesini, özgüven ve ahlaki değerler kazanmasını amacıyla ücretsiz yaz spor okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi, basketbol branşında 521 öğrenciye yeteneklerini keşfetme fırsatı sundu. 7-15 yaş arasındaki öğrenciler, temel basketbol eğitimi alırken, eğlence ve heyecan dolu günler geçirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'ndaki basketbol sahasında açtığı Basketbol Yaz Okulu'na Adanalı çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi. Forma, şort, top gibi ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı eğitim programında, 7-15 yaş arasındaki çocuklar hücum ve savunma tekniklerinin yanı sıra, şut, pas, top sürme, perdeleme, adam adama savunma, bire bir hareketler, ribaund, topsuz alanda hareket ve top hakimiyeti çalışmaları yaptı.
Basketbol eğitimine katılan öğrencilere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gönderdiği basketbol topu, meyve suyu ve kekler dağıtıldı. Çocuklar neşe içinde antrenmanlarını yaparken, ebeveynleri gururla izledi.
- 14.8.2018 14:11
-
Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk turk oyuncuların maasını tl ye cevırmesını ısterdım ama nerde ellerını avustururlar maasım yukseldı dıye
-
Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk tabı tam transfer yapamıyurz denmıyorda e atanın var ne tutanın trnsfer basladı baslıyalı 10 alacak sonuc fıss
-
Büyük hayal kırıklığı!
Toplam 2
Yorum
adem ibanez 3 .ligde bile oynayamaz
Potanın minik devleri Adana’da yetişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.