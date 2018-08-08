Turgutlulu basketbolcular sezonda iddialı
Turgutlu Belediyesi Erkek Basketbol Takımı sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
- 8.8.2018 14:49
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 18
Yorum
serdal bugün aldıgımız cocukları zamanında alabilsek ve dogru oynata bilseydik şimdi bu halde olmazdık bugünün sebebi azizdir....
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Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
ÇArsi En fazla sinekde dişki üzerinde olur.
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Jose Sosa: "Boşa çıkarmam"
Toplam 1
Yorum
lazrail sosa gibi bir yeteneğin bizde gol dahi atamaması olur iş değil sanırım bizim takımda bir uğursuzluk var bunun başka izahı olamaz
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