Turgutlulu basketbolcular sezonda iddialı
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Turgutlulu basketbolcular sezonda iddialı

    Turgutlulu basketbolcular sezonda iddialı

    Turgutlu Belediyesi sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

    Turgutlu Belediye Başkanı tarafından bu yıl ilk defa kurulan Belediyespor öncesi çalışmalarına devam ediyor. U12, U13 ve U14 takımları Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmiş Takımı'yla oynadıkları hazırlık maçında sezona hazır olduklarını gösterdi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de genç sporcuları mücadele hırsından ve çalışma azminden dolayı tebrik ederek, yeni sezonda kendilerine başarıla diledi.
    1. 8.8.2018 14:49
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