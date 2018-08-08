Tony Crocker, Khimki'ye transfer oldu
Geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Tony Crocker, Rusya'nın Khimki takımıyla anlaştı.
Khimki Kulübü, 31 yaşındaki Crocker ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Crocker, geçen sezon TOFAŞ formasıyla ligde 14,2 sayı, 2,9 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 12,3 sayı, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 8.8.2018 11:54
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
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