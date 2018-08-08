Tony Crocker, Khimki'ye transfer oldu
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , Khimki'ye transfer oldu

    Tony Crocker, Khimki'ye transfer oldu

    Geçen sezon 'ta forma giyen ABD'li basketbolcu , 'nın Khimki takımıyla anlaştı.

    Khimki Kulübü, 31 yaşındaki Crocker ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Crocker, geçen sezon formasıyla ligde 14,2 sayı, 2,9 ribaunt, 2,4 asist, ULEB 'nda ise 12,3 sayı, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 8.8.2018 11:54
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