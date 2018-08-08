Potada ilk rakip Maccabi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Potada ilk rakip Maccabi

    Potada ilk rakip Maccabi
    Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 20-23 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanacak. Kanarya, A Grubu'nda , Maccabi 'la mücadele edecek. İlk maç 21 Eylül'de Maccabi FOX'la, ikinci maç 22 Eylül'de Olimpia Milan'la.
    1. 8.8.2018
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