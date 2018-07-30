FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda kura zamanı! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Erkekler 'nda kura zamanı!

    FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda kura zamanı!

    Erkekler 'nda ön eleme turlarındaki eşleşmeler, yarın belli olacak.

    Erkekler 'nda ön eleme turlarındaki eşleşmeler, yarın belli olacak.

    'nın da aralarında bulunduğu 6 kulübün doğrudan grup aşamasından katılacağı organizasyonda kura çekimi, yarın 'nın Münih kentinde gerçekleşecek.

    Turnuvaya 1. ön eleme turundan başlayacak , çekilişe olarak girecek.

    1. ön eleme turunu geçen ekipler, 2. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 8 seri başı takımdan biriyle karşılaşacak.

    Bu turu atlayan 8 takımın yanı sıra FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçemeyen 18 takım da 32 kulübün mücadele edeceği normal sezon gruplarında yer alacak.

    1. 30.7.2018 19:05
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