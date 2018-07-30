FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda kura zamanı!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ön eleme turlarındaki eşleşmeler, yarın belli olacak.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ön eleme turlarındaki eşleşmeler, yarın belli olacak.
Pınar Karşıyaka'nın da aralarında bulunduğu 6 kulübün doğrudan grup aşamasından katılacağı organizasyonda kura çekimi, yarın Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek.
Turnuvaya 1. ön eleme turundan başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çekilişe seri başı olarak girecek.
1. ön eleme turunu geçen ekipler, 2. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 8 seri başı takımdan biriyle karşılaşacak.
Bu turu atlayan 8 takımın yanı sıra FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçemeyen 18 takım da 32 kulübün mücadele edeceği normal sezon gruplarında yer alacak.
- 30.7.2018 19:05
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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