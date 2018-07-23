YOSK’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti

    YOSK’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselen Ortopedikler Spor Kulübü ()’un antrenörü , yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü’ne transfer oldu.

    ekibiyle hem 'de hem de Avrupa'da önemli başarılar elde eden Saltan, 2018-2019 sezonunda 1. Lig ekibinin başarısı için ter dökecek.
    Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü çalıştırdığı dönemde Euroleague 3'da şampiyonluk yaşarken, 'ta ise Avrupa üçüncülüğü, Euroleague 2'de ikincilik, ikinciliği, Willi Brickman Cup'ta ise üçüncülüğü yaşarken, 2017-2018 sezonunda ise 1. Lig'de şampiyon olarak takımını Süper Lig'e taşımıştı.


    Saltan'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç," Takımımızı çalıştıran hem ülkemizde hem de Avrupa'da beraber sayısız kupa kaldırdığımız yoğun tempoda çalışıp başarıdan başarıya koştuğumuz antrenörümüz Murat Saltan yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü ile çalışacak. Kendisine 'a kattığı her şey için teşekkür ediyorum. Yeni takımı Güçlü eller takımında tecrübesi ve ileri görüşlülüğü ile güzel işler çıkaracağına inanıyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Biz de kısa zamanda yeni antrenörümüzü açıklayacağız" dedi.

    1. 23.7.2018 16:34
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