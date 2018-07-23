TOFAŞ, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı
TOFAŞ Basketbol Takımı, Anadolu Efes’in genç oyuncusu Muhaymin Mustafa’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
2018-2019 Sezonu kadro çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TOFAŞ, Anadolu Efes'ten Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı. 1999 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki Muhaymin Mustafa, kiralık olarak Mavi Yeşilli takıma transfer olurken, Sudan asıllı Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan genç oyuncu, 2017-2018 sezonunda çifte lisansla hem Anadolu Efes, hem İstanbulspor Beylikdüzü forması giydi. Ümit Milli Basketbol Takımı'nda da görev yapan Muhaymin Mustafa, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde 8 maçta 8 sayı, 2.6 ribaund; Basketbol Süper Ligi'nde 15 maçta 1.5 sayı, Euroleague'de ise süre aldığı 7 maçta 0.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.
U16, U17 ve U18 yaş gruplarında Ay yıldızlı formayı sırtına geçiren Muhaymin Mustafa, son olarak Ümit Milli Takım ile Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verirken, Ay Yıldızlılar turnuvayı beşincilikle tamamladı.
- 23.7.2018 15:37
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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