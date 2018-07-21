Yeşilgiresun veda etti – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    veda etti

    Yeşilgiresun veda etti

    Geçtiğimiz sezon 'ne veda eden , maddi sorunlar nedeniyle ligden çekildiğini ve altyapı faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

    Geçtiğimiz sezon 'ne veda eden , maddi sorunlar nedeniyle ligden çekildiğini ve altyapı faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

    1. 21.7.2018
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