Potanın perilerinden 1. Lig sözü
Trabzon’da kadın basketbolunun gelişimi için 10 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren Pota Bordo-Mavi Basketbol Kulübü, başkan ve sporcuları ile birlikte Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti.
Trabzonlu sporcularla oluşturdukları takımla birlikte, sabırla üst liglere tırmanışlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden ve takımın aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan Başkan Yamak, "Zor şartlar altında, fedakarca mücadele vermeye çalışıyoruz. Alacağımız destekle çok önemli işler başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın, yeter ki bize sahip çıksınlar" dedi.
Son derece iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden takım kaptanı Yaren ise, "Hepimiz Trabzonluyuz. Adeta aile ortamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu sezon sonunda 1. Lig'e yükselmek. Bunun için, bazı günler iki antrenmanla sıkı şekilde lige hazırlanıyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 18.7.2018 12:57
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
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