Potanın perilerinden 1. Lig sözü
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Potanın perilerinden 1. Lig sözü

    Potanın perilerinden 1. Lig sözü

    ’da kadın basketbolunun gelişimi için 10 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bordo-Mavi Kulübü, başkan ve sporcuları ile birlikte Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti.

    Büyük fedakarlıklar yaparak mücadelesini sürdüren Pordo-Mavili kulübüne her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade eden İl Müdürü Öztürk, "'daki gençlerimizi toplayarak sporla buluşturan, alt yapıdan A takıma kadar her kategoride faaliyetlerini sürdüren kulübümüzün sporcu ve Başkanı Hakan Yamak'ı kutluyorum" diye konuştu.
    Trabzonlu sporcularla oluşturdukları takımla birlikte, sabırla üst liglere tırmanışlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden ve takımın aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan Başkan Yamak, "Zor şartlar altında, fedakarca mücadele vermeye çalışıyoruz. Alacağımız destekle çok önemli işler başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın, yeter ki bize sahip çıksınlar" dedi.
    Son derece iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden takım kaptanı Yaren ise, "Hepimiz Trabzonluyuz. Adeta aile ortamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu sezon sonunda 1. Lig'e yükselmek. Bunun için, bazı günler iki antrenmanla sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 18.7.2018 12:57
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