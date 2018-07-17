Olympiakos ile Axel Toupane anlaştı
Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas'da oynayan Fransız basketbolcu Axel Toupane ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezonu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'da geçirmiş ve THY Euroleague'de de Final-Four oynamıştı. Toupane, Euroleague'de 6.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
- 17.7.2018 14:34
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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