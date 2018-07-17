Olympiakos ile Axel Toupane anlaştı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ile anlaştı

    Olympiakos ile Axel Toupane anlaştı

    Avrupa'nın güçlü ekiplerinden , geçtiğimiz sezon 'da oynayan Fransız basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Euroleague ve Yunan Ligi'nin güçlü takımlarından yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına David Blatt'i getiren kırmızı-beyazlılar, Sasha Vezenkov, Zach LeDay ve Nigel Williams-Goss'u kadrosuna katmıştı. Yunan ekibi son olarak da Fransız basketbolcu 'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Toupane ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
    26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezonu Litvanya ekibi 'da geçirmiş ve THY Euroleague'de de Final-Four oynamıştı. Toupane, Euroleague'de 6.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
    1. 17.7.2018 14:34
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