Anadolu Efes, James Anderson'u transfer etti – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    , 'u etti

    Anadolu Efes, James Anderson'u transfer etti

    , 'nın Khimki takımında forma giyen 'u etti.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Kariyerinde daha önce Amerikan (NBA) dışında Litvanya'nın ve 'nın Khimki takımlarında oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2016-2017 sezonunda 'de forması da giymişti.

    1. 12.7.2018 23:36
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