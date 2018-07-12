Anadolu Efes, James Anderson'u transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Amerikan Basketbol Ligi (NBA) dışında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ve Rusya'nın Khimki takımlarında oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Türkiye'de Darüşşafaka forması da giymişti.