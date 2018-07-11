Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    , kalp krizi geçirdi

    Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi

    Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı.

    Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı.

    Doğan Hakyemez, dün sabah saatlerinde 'daki evinde kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hakyemez'e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

    Öte yandan sunucu ve spiker İsmail Şenol, Doğan Hakyemez için sosyal medya hesabı üzerinden kan bağışı çağrısında bulundu. Şenol paylaşımında, "Antalya'da yaşayanların dikkatine, Doğan Hakyemez ağabeyibimiz için 0 RH+ kan ihtiyacı var. İlaç kullanmayan bir kişi olması gerekiyor. Antalya Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi'ne Doğan ağabeyimiz adına kan verebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

    DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?
    1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, kariyeri boyunca; Efes Pilsen (), ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de 'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Belediyespor'da Genel Direktör'lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi 'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.
    1. 11.7.2018 18:59
    2. Güncelleme: 11.7.2018 19:02
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