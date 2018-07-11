Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi
Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı.
Doğan Hakyemez, dün sabah saatlerinde Antalya'daki evinde kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hakyemez'e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
Öte yandan sunucu ve spiker İsmail Şenol, Doğan Hakyemez için sosyal medya hesabı üzerinden kan bağışı çağrısında bulundu. Şenol paylaşımında, "Antalya'da yaşayanların dikkatine, Doğan Hakyemez ağabeyibimiz için 0 RH+ kan ihtiyacı var. İlaç kullanmayan bir kişi olması gerekiyor. Antalya Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi'ne Doğan ağabeyimiz adına kan verebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?
1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor'da Genel Direktör'lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.
- 11.7.2018 18:59
- Güncelleme: 11.7.2018 19:02
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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