Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Bypass oldu, ardından kanama devam edince kalp krizi sonucu vefat etti. Çok derin üzüntüsünü yaşıyoruz, kıymetli bir ağabeyimizdi, duayendi. Spor camiası önemli bir ismi kaybetti." diyen Yasak, Hakyemez'in Türk basketboluna önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.



YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için yarın tören düzenlenecek.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma alınan Hakyemez'in vefat haberinden sonra, yakınları ve spor camiası hastaneye geldi.

Acil servisin önünde toplanan çok sayıda kişi, Hakyemez ailesine başsağlığı dileyerek üzüntülerini ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun duayen isimlerinden birisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Doğan hocamız gün içerisinde göğsündeki ağrı şikayetiyle hastaneye geliyor. Hastanede efor testinden sonra rahatsızlanıp ameliyata alınıyor. Ameliyatta damarların tıkanıklığı görünüyor. Baypas yapılıyor, kalp kendini toparlayamayınca maalesef vefat ediyor." diyen Hacıcaferoğlu, Hakyemez'in Türk basketboluna önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Hakyemez'in Antalya basketboluna da yıllarca hizmet ettiğini vurgulayan Hacıcaferoğlu, spor camiasına başsağlığı diledi.

Hacıcaferoğlu, "Çok değerli basketbol adamıydı. Yarın Antalya'da tören düzenleyip İstanbul'a uğurlayacağız. Cuma günü İstanbul'da toprağa verilecek. Allah sevenlerine sabırlar versin." dedi.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Doğan Hakyemez'in cenazesi, 13 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.