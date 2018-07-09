TOFAŞ ABD'li Demonte Harper'i transfer etti – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    TOFAŞ ABD'li 'i etti

    TOFAŞ ABD'li Demonte Harper'i transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li 'i etti.

    Kulübün yazılı açıklamasında, takımın yeni sezon öncesi ilk transferini, şutör oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan 'le yaptığı belirtildi.

    1989 doğumlu ve 1,93 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Geçtiğimiz yıl Rus ekibi Zenit-Saint Petersburg formasıyla 7Days Eurocup'ta temsilcisine karşı da görev yapan Harper, 2017-2018 sezonunda Rusya VTB Ligi'nde 28 maçta 10,6 sayı, 3,2 ribaunt, 2,4 asist, Eurocup'ta ise 19 maçta 9,4 sayı, 3,2 ribaunt, 2 asist ortalamalarına imza attı."

    1. 9.7.2018 21:17
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