TOFAŞ ABD'li Demonte Harper'i transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li Demonte Harper'i transfer etti.
Kulübün yazılı açıklamasında, takımın yeni sezon öncesi ilk transferini, şutör oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Demonte Harper'le yaptığı belirtildi.
1989 doğumlu ve 1,93 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçtiğimiz yıl Rus ekibi Zenit-Saint Petersburg formasıyla 7Days Eurocup'ta Bursa temsilcisine karşı da görev yapan Harper, 2017-2018 sezonunda Rusya VTB Ligi'nde 28 maçta 10,6 sayı, 3,2 ribaunt, 2,4 asist, Eurocup'ta ise 19 maçta 9,4 sayı, 3,2 ribaunt, 2 asist ortalamalarına imza attı."
- 9.7.2018 21:17
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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