Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt için başsağlığı mesajı
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ten için başsağlığı mesajı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'ten <a href="/index/tyler-honeycutt?id=daa7ea56-a75e-4c43-90a3-539d1274571f" class="" rel="tag">Tyler Honeycutt</a> için başsağlığı mesajı

    , 2016-2017 sezonunda forma giyen 'ın 'nde polisle girdiği çatışma sonucunda vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

    'in eski basketbolcusu Amerikalı , 'nin şehri Sherman Oaks bölgesinde polisle girdiği çatışmanın ardından hayatını kaybetti. Lacivert-beyazlı kulüp eski oyuncusunu unutmadı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski oyuncumuz 'ın beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi karşısında derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Rest in peace Tyler" denildi.

    Honeycutt, 2016-2017 sezonunda formasıyla mücadele etmişti.
    1. 8.7.2018 16:54
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