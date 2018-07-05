Spor Toto'dan basketbol kulüplerine 90 milyon liralık katkı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan kulüplerine 90 milyon liralık katkı

    <a href="/index/spor-toto?id=81952882-f0be-47bc-bb71-abb04fcd6fcf" class="" rel="tag">Spor Toto</a>'dan <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">basketbol</a> kulüplerine 90 milyon liralık katkı

    Teşkilat Başkanlığı geride kalan sezonda, erkekler ve kadınlar liglerine 90 milyon 101 bin lira destek sağladı

    Teşkilattan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Süper Ligi takımlarına 36 milyon 54 bin 200, Bilyoner.com Kadınlar ekiplerine 24 milyon 496 bin 800, 1. Ligi kulüplerine 16 milyon 350 bin, Kadınlar 1. Ligi ekiplerine de 13 milyon 200 bin TL isim hakkı ödemesi gerçekleştirildi.

    Tahincioğlu 'ni şampiyon tamamlayan Doğuş, 3 milyon 953 bin TL'lik isim hakkı geliriyle en fazla kazanan ekip olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin ardından 3 milyon 304 bin, Darüşşafaka ise 2 milyon 802 bin 500 TL'yi kasasına koydu.

    Erkeklerde 1 milyon 327 bin TL isim hakkı elde eden Muratbey Uşak ise en az kazanan takım oldu.

    Bilyoner.com Kadınlar 'nde 2 milyon 973 bin 600 TL'lik gelirle ilk sırada yer aldı. Sezonu şampiyon tamamlayan , 2 milyon 843 bin 800 TL ile ikinci, Hatay Büyükşehir Belediyespor 2 milyon 472 bin 100 TL ile üçüncü, Galatasaray da 2 milyon 153 bin 500 TL ile 4. sırada yer buldu.

    Ligden çekilen Bornova Beckerspor'un değerlendirmeye alınmadığı sıralamada Adana ASKİ, 1 milyon 91 bin 500 TL'lik geliriyle sonuncu oldu.

    "Türk sporunun her zaman yanında olacağız"

    Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Basketbol Federasyonu ile iş birliği ve uyum içinde çalıştıklarını belirterek, basketbola desteklerinin süreceğini ifade etti.

    "Basketbol, sahip olduğu seyirci kitlesi ve popülaritesiyle ülkemizde futboldan hemen sonra gelen branş olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

    "Son dönemlerde yapılan ve basketbol sahalarını da bünyesinde barındıran mahalle tipi spor tesisleri sayesinde Anadolu şehirlerimizde basketbola rağbet gün geçtikçe artıyor. Bu noktada ülkemizin, uluslararası standartlara sahip Ankara Spor Salonu ya da İstanbul Sinan Erdem gibi devasa spor salonlarının yanında geniş halk kitlelerinin spora katılımını teşvik eden yerel ölçekli tesisler anlamında da ciddi mesafeler kaydettiğini söyleyebiliriz. Bu yatırımlarla birlikte liglerimizde mücadele eden takımların oyun kalitesi de gün geçtikçe artıyor."

    Türkiye Basketbol Federasyonunun özverili çalışmalarından övgüyle bahseden Kasapoğlu, "Örneğin Doğuş son yıllarda THY Avrupa Ligi'ndeki mücadelesiyle ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Yine milli takımlar bazında da her sene daha iyiye doğru yol almaya devam ediyoruz. Teşkilat Başkanlığı olarak sadece basketbolda değil, her branşta Türk sporunun yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim." şeklinde görüşlerini açıkladı.

    1. 5.7.2018 13:56
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