Perez Banvit’te – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Perez Banvit’te

    Perez Banvit’te
    Tahincioğlu Süper Ligi takımı Banvit, asıllı ABD'li oyuncu Alex Perez'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Letonya Basketbol Ligi takımı VEF Riga'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Perez'in, geçen sezon ligde 10,6 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile oynadığı, sezonu da asist kralı olarak tamamladığı ifade edildi.

    BAYRAK SEVGİSİ
    A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nu lider bitirerek üst tura yükselen ay-yıldızlı ekibi övdü. Tunçeri, "Basketbola aç, sevgisi olan ve formanın değerini bilen pırıl pırıl bir takımımız var" dedi.
    1. 5.7.2018
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