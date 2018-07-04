ULEB Avrupa Kupası'nda kura heyecanı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ULEB 'nda kura heyecanı

    ULEB Avrupa Kupası'nda kura heyecanı

    Basketbol ULEB 'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi yarın yapılacak.

    'nın Barselona kentinde TSİ 15.15'te başlayacak kura çekimine, 'den , TOFAŞ ve katılacak.

    ULEB 'nda gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

    1. torba: Lokomotiv Kuban (), Kızılyıldız MTS (), , Valencia (İspanya)

    2. torba: Galatasaray (Türkiye), UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Cedevita (Hırvatistan)

    3. torba: Dolomiti Energia Trento, FIAT Torino, Germani Brescia Leonessa (İtalya), ALBA Berlin ()

    4. torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Rytas (Litvanya), Ratiopharm Ulm (Almanya)

    5. torba: Limoges CSP (), MoraBanc Andorra (İspanya), (Almanya), Partizan NIS (Sırbistan)

    6. torba: Mornar Bar (Karadağ), Asseco Gdynia (Polonya), ASVEL, Monaco (Fransa)

    Turnuva formatı
    ULEB Avrupa Kupası 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

    Ekim ayında başlayacak ilk grup aşaması sonunda ilk 4'e giren takımlar, turuna yükselecek.

    Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

    , yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

    1. 4.7.2018 10:42
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