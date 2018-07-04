ULEB Avrupa Kupası'nda kura heyecanı
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi yarın yapılacak.
İspanya'nın Barselona kentinde TSİ 15.15'te başlayacak kura çekimine, Türkiye'den Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom katılacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:
1. torba: Lokomotiv Kuban (Rusya), Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Unicaja Malaga, Valencia (İspanya)
2. torba: Galatasaray (Türkiye), UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Cedevita (Hırvatistan)
3. torba: Dolomiti Energia Trento, FIAT Torino, Germani Brescia Leonessa (İtalya), ALBA Berlin (Almanya)
4. torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Rytas (Litvanya), Ratiopharm Ulm (Almanya)
5. torba: Limoges CSP (Fransa), MoraBanc Andorra (İspanya), Fraport Skyliners (Almanya), Partizan NIS (Sırbistan)
6. torba: Mornar Bar (Karadağ), Asseco Gdynia (Polonya), ASVEL, Monaco (Fransa)
Turnuva formatı
ULEB Avrupa Kupası 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.
Ekim ayında başlayacak ilk grup aşaması sonunda ilk 4'e giren takımlar, Top 16 turuna yükselecek.
Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, bir sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
- 4.7.2018 10:42
-
Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
-
Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
ULEB Avrupa Kupası'nda kura heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.